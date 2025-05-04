Президент Мальдівів провів 15-годинну пресконференцію і побив рекорд Зеленського
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Мальдівських островів Мохамед Муїззу провів рекордну за часом пресконференцію з нагоди Дня свободи преси — вона тривала майже 15 годин. Це побило попередній рекорд, встановлений українським президентом Володимиром Зеленським — 14 годин.
Про це передає The Times of India.
Мохамед Муїззу розпочав пресконференцію о 10:00 ранку 3 травня, і вона тривала впродовж 14 годин 54 хвилин з короткими перервами для молитов. Уряд Мальдівів заявляв, що ця подія збігалася зі всесвітнім Днем свободи преси.
Президент наголошував на «вирішальній ролі преси в суспільстві та важливості фактичного, збалансованого та неупередженого висвітлення інформації».
Під час пресконференції Муїззу також відповідав на запитання від громадськості, які передавали йому журналісти.
У заяві офісу президента Мальдів йдеться, що Муїззу, який став президентом у 2023 році, відзначив покращення позиції Мальдівів у світовому рейтингу свободи преси — країна піднялася на 104-те місце зі 180-го за версією «Репортерів без кордонів». Він також відповів на численні запитання журналістів, яких на зустрічі було близько двох десятків.
- У Києві з 10 до 11 жовтня 2019 року тривав 14-годинний пресмарафон з Володимиром Зеленським. У ньому взяли участь близько 300 журналістів.