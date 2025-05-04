США виключили Румунію з безвізового списку. Бухарест вважає це рішення політичним

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Адміністрація президента Дональда Трампа виключила Румунію з переліку країн, чиї громадяни можуть подорожувати до Сполучених Штатів без візи. Міністерство закордонних справ Румунії вважає рішення політичним.

Його ухвалило Міністерство внутрішньої безпеки США та Державний департамент США. У заяві наголошують, що зробили це, аби «захистити цілісність [програми безвізового режиму] та забезпечити безпеку кордонів та імміграції». Про це оголосили за два дні до першого туру повторних президентських виборів у Румунії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс критикував Румунію за те, що там скасували минулорічний тур президентських виборів через звинувачення ультраправого кандидата Коліна Джорджеску у незаконній передвиборчій кампанії та втручання Росії.

Хоч Міністерство внутрішньої безпеки не повʼязувало скасування безвізового режиму для Румунії з попередніми виборами, та деякі сприйняли це саме так. Новий кандидат у президенти ультраправих поглядів Джордж Сіміон, який називає себе трампістом, каже, що візовий режим для румунів для поїздок до США знову скасують, «як тільки ми повернемося до демократії». Очікується, що Джордж Сіміон переможе в першому турі, який проходить 4 травня. Сіміону заборонено вʼїзд в Україну ще з 2011 року. Його неодноразово звинувачували в контактах з російськими спецслужбами, які начебто відбувалися, зокрема, в Чернівецькій області.

«Ми шкодуємо про це рішення, враховуючи, що Румунія виконала всі елементи, передбачені американським законодавством для приєднання до програми безвізового вʼїзду. Однак це політичне рішення, яке ухвалюється на розсуд американської влади та відображає пріоритети адміністрації», — йдеться у пресрелізі МЗС Румунії.