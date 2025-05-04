Україну вночі атакували 165 дронів. Ось як спрацювала ППО

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У ніч на 4 травня Сили ППО збили в небі над Україною 69 російських ударних дронів Shahed. Ще 80 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — локаційно втрачені.

Про це звітували Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні 165 безпілотників — ударних та імітаторів із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ) і Приморська (тимчасово окуповані території Запорізької області).

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Через атаку постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.