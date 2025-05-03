Литва позбавлятиме посвідок на проживання росіян, які часто їздитимуть на батьківщину

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Із 3 травня в Литві набувають чинності додаткові обмеження для громадян Росії: вони втратять дозвіл на проживання у країні, якщо без обʼєктивних причин будуть їздити до Росії або Білорусі частіше, ніж один раз на три місяці.

Про це пише LRT.

Це не стосуватиметься поїздок до цих країн з обʼєктивних причин, а також коли громадяни здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до або з країн-членів Європейського Союзу, або транзитом через Литву.

За даними Департаменту міграції, на 1 квітня 14 652 громадянина Росії мали дійсні дозволи на проживання в Литві.

Ухвалений литовським Сеймом закон «Про встановлення обмежувальних заходів у звʼязку з військовою агресією проти України» призупиняє приймання заяв на отримання шенгенських і національних віз від громадян Росії та Білорусі, за винятком випадків, коли посередництво в цьому питанні здійснює Міністерство закордонних справ.

Заяви від росіян на отримання дозволу на тимчасове проживання в Литві не приймаються, виняток робиться тільки для тих, у кого є чинна шенгенська або національна віза, посвідка на проживання в Литві або іншій країні ЄС.

Росіян і білорусів, які прибувають не через кордон з країною ЄС, додатково перевіряють на предмет загроз національній безпеці.

Їм заборонено ввозити в Литву або вивозити з неї українські гривні, а також імпортувати сільськогосподарську продукцію і корми російського або білоруського виробництва.

Відповідно до закону, росіянам, які не мають посвідки на проживання в Литві, заборонено купувати в Литві нерухомість.

Закон про обмежувальні заходи в Литві вперше ухвалили ще 2023 року. Ці санкції діють до 2 травня 2026 року.