Новини

Росіяни масовано атакували Харків дронами, є постраждалі (оновлено)

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Армія РФ увечері 2 травня вдарила по Харкову дронами Shahed, через атаку є постраждалі.

Станом на 23:50 відомо про 46 постраждалих, з них восьмеро — у лікарні.

За інформацією мера Ігоря Терехова, удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста — Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському. На місцях деяких прильотів виникли пожежі. Серед наслідків:

Внаслідок влучань і падіння уламків зафіксовано 10 пожеж у різних районах міста. Горіли приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, виробничі об’єкти, автівки та інфраструктура.