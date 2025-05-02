Росіяни масовано атакували Харків дронами, є постраждалі (оновлено)
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
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Армія РФ увечері 2 травня вдарила по Харкову дронами Shahed, через атаку є постраждалі.
Станом на 23:50 відомо про 46 постраждалих, з них восьмеро — у лікарні.
За інформацією мера Ігоря Терехова, удари прийшлися по 12 локаціях у чотирьох районах міста — Київському, Основʼянскому, Слобідскому та Салтівському. На місцях деяких прильотів виникли пожежі. Серед наслідків:
- Слобідський район. Спалахнули пожежі, пошкоджені приватні автомобілі.
- Київський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону, наслідки встановлюються.
- Основʼянський район. Вибухова хвиля та уламки пошкодили будинок і магазин, спалахнула пожежа. Також загорівся дах девʼятиповерхівки.
- Салтівський район. Влучання безпілотника в землю, пошкоджені багатоповерховий будинок і припарковані на подвірʼї автомобілі.
Внаслідок влучань і падіння уламків зафіксовано 10 пожеж у різних районах міста. Горіли приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення, виробничі об’єкти, автівки та інфраструктура.