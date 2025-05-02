Балі ненадовго залишився без світла через пошкодження підводних кабелів

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У низці регіонів індонезійського острова Балі сталося масштабне відключення електроенергії.

Про це пише Reuters.

За даними державної енергетичної компанії Perusahaan Listrik Negara, відключення почалось близько 16:00 за місцевим часом.

Зокрема, без світла залишився аеропорт острова, але він продовжив обслуговувати рейси завдяки використанню резервних генераторів, хоча кілька літаків затрималися.

Користувачі соцмереж поширювали фото, як вулиці острова занурились в темряву.

Подачу електроенергії почали поступово відновлювати вже за кілька годин після аварії. У першу чергу відновлювали живлення на обʼєктах критичної інфраструктури — в урядових установах, лікарнях, аеропорту і готелях.

Місцева влада каже, що відключення сталося через пошкодження підводних кабелів, які зʼєднують енергосистему Балі з островом Ява, внаслідок чого частина територій Балі залишилася без світла.