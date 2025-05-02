Reuters: Європа передасть €3 мільярди заморожених активів РФ західним інвесторам

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Депозитарій Euroclear планує конфіскувати та перерозподілити близько €3 мільярдів з російських коштів, заморожених у компанії.

Відповідні документи потрапили в розпорядження Reuters.

Гроші витратять на компенсації західним інвесторам за активи, які сама Москва конфіскувала в них на території Росії, кажуть джерела агентства. За їхніми словами, Euroclear перекаже €3 мільярди із загальної суми €10 мільярдів готівки. Вона належить компаніям та фізичним особам РФ, які попали під санкції Євросоюзу після повномасштабного вторгнення.

Брюссель дозволив виплати західним інвесторам за таких обставин, змінивши санкційне законодавство наприкінці 2024 року. Раніше союзники надавали Україні кредити й виплати з відсотків, нарахованих на заморожені російські активи — ці дії Путін назвав «крадіжкою».

Представники Euroclear отримали дозвіл на конфіскацію від влади Бельгії, яка є її головним регулятором, у березні цього року. Клієнтам повідомили про майбутні виплати 1 квітня. За словами двох співрозмовників, виплати західним інвесторам не торкнуться понад €200 мільярдів резервів Центробанку Росії, заморожених у ЄС.

Проте це зменшить обсяг російських активів — готівки, акцій та облігацій, — що зберігаються переважно в Euroclear і слугували важелем тиску на Москву з боку ЄС. Дехто сподівався, що заморожені активи РФ використають для відбудови України. Отже, новий крок вже критикують.

«Конфісковувати російські активи й передавати їх західним інвесторам — це морально неприйнятно. Це було б політичне рішення на користь західного бізнесу, а не платників податків. Усі заморожені активи, які не підуть на відбудову України, зрештою доведеться покривати з державного бюджету», — каже експерт із санкцій з Інституту міжнародної економіки Петерсона у США Якоб Кіркегаард.