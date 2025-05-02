Генштаб ЗСУ: Упродовж доби Росія втратила понад тисячу військових і 9 танків

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Протягом минулої доби, 1 травня, Росія втратила ще 1 110 військових убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Сили оборони України знищили 9 російських танків, пʼять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири засоби ППО, 138 дронів оперативно-тактичного рівня і ще 132 одиниці автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 954 300 тисяч військових убитими і пораненими.







Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.