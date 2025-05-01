Угодою про копалини Трамп привʼязує себе до майбутнього України. Огляд матеріалів іноземних медіа 1 травня

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«Бабель»

Головною повʼязаною з Україною темою іноземних медіа передбачувано стала угода про корисні копалини між Києвом і Вашингтоном, яку нарешті, після місяців дискусій та сварок, підписали. Медіа оцінюють документ як вигідний для України. Про це говорять заголовки матеріалів: так, стаття The Economist називається «Угода про мінерали показує подальший шлях України» ― у ній відзначають успіх української команди переговірників, які прибрали найбільш невигідні, «схожі на гопницькі» американські умови. Фактично Україна отримала угоду, схожу на озвучену на Міжнародній безпековій конференції в Мюнхені в лютому ― до перепалки Зеленського і Трампа в Білому домі. Українці також зізнаються, що умови підписаної угоди «кращі, ніж очікувалось», і за нинішніх обставин можуть називатись успіхом. Але щоб угода відповідала первинному задуму, озвученому Україною минулої осені, США мають надати зброю чи безпекові гарантії, підсумовує видання.

The New York Times через факт підписання угоди робить висновок, що Трамп повʼязав себе з майбутнім України ― адже тепер його адміністрація веде з нами бізнес і він не може залишити партнера напризволяще. Зокрема, видання звертає увагу на формулювання, з якими в угоді описано поточну війну ― що це вторгнення Росії та що війну розвʼязала вона. Це сильно відрізняється від попередніх тез Трампа про те, що «одного дня Україна може стати Росією», і є підстави сподіватись, що тепер американська підтримка Києва буде набагато щедрішою, ніж раніше. Atlantic Council підтверджують це сподівання статтею, яка констатує, що «позиція України зараз найсильніша від моменту, коли Трамп заступив на посаду президента».

А найбільш глибокий аналіз факту угоди ― і дещо скептичніший погляд на неї ― пропонує CNN. Аналітик медіа Нік Пейтон Волш констатує, що документ значною мірою символічний, та багато що проявиться згодом у деталях. Однак зараз для України й, особливо, для Трампа цього достатньо. Американський президент тепер може показати виборцям своє конкретне досягнення ― яке, можливо, навіть принесе гроші в майбутньому. Він демонструє, що Україна щось дає США у відповідь. Найближчими днями у пресі буде повно повʼязаних з угодою новин ― приємних для лідера республіканців. Але реальних результатів доведеться чекати ще роки. «Ця угода ― наче пластир, який ліплять в екстреній ситуації. Але зараз саме такий Білому дому й потрібен», ― підсумовує стаття. І зазначає, що для України й це вже великий плюс.

Це лише частина огляду, далі ― про те, як страждають розділені війною українські сімʼї. Продовження доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.