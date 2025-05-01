Релігійність не звільняє від служби під час воєнного стану — рішення Верховного суду

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Верховний суд України постановив, що на час дії воєнного стану віросповідання не звільняє громадян від служби в армії. Ідеться, зокрема, про Свідків Єгови, віровчення яких забороняє військову службу.

Рішення ухвалили стосовно кримінального провадження, у якому суди попередніх інстанцій визнали чоловіка винуватим у тому, що після отримання повістки він без поважних причин не прибув до ТЦК. Фігуранта засудили до трьох років позбавлення волі за ст. 336 ККУ.

У касаційній скарзі захисник обвинуваченого вказав, що той не прибув до військкомату через те, що є Свідком Єгови. Глибокі релігійні переконання підозрюваного не дозволяють йому виконувати будь-яку військову службу, стверджував захист, тому кримінальна відповідальність має бути виключена.

Верховний суд зазначив, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час. Однак під час бойових дій та мобілізації обов’язок захисту держави покладається на всіх громадян — незалежно від їхнього віросповідання, додали там.

Суд не вдається до рішень Європейського суду з прав людини про відмову від військової служби через релігійні переконання. Це аргументували тим, що жодне з рішень ЄСПЛ не стосується оцінки дій держави й громадянина в контексті такої масштабної війни, яка триває сьогодні.

Пресслужба додає, що Україна оголосила загальну мобілізацію всіх військовозобов’язаних людей. Водночас у справах ЄСПЛ йдеться про військову службу за призовом, яка відбувається в мирний час.

«На переконання Суду, перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови», — резюмували у Верховному суді.