«Тут — Польща». На мітингу антиукраїнського кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор з мерії

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Польська поліція розслідує справу про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській — це сталось 30 квітня під час мітингу кандидата в президенти, депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

Про це пише RFM24.

На оприлюднених у мережі відеозаписах із мітингу Брауна видно, як чоловік піднявся драбиною на балкон ратуші, витягнув з тримача український прапор і передав його кандидатові в президенти.

Після цього чоловік вставив на це місце польський прапор. Браун потис йому руку на знак подяки. Під час цього натовп вигукував, зокрема: «Тут — Польща».

Правоохоронці вже встановили особу винуватця, а зібрані докази мають передати до прокуратури. Сам Браун узяв на себе відповідальність за інцидент.

«Беру вас усіх за свідків, що пан Кацпер як мій асистент, призначений для виконання обов’язків польського депутата Європейського парламенту, за моїм проханням і моїм чітким наказом зробив те, що зробив. Отже, це моя відповідальність», — сказав Браун учасникам мітингу.

Посол України у Польщі Василь Боднар назвав інцидент свідомою провокацією, спрямованою проти дружби Польщі та України.