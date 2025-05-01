«Тут — Польща». На мітингу антиукраїнського кандидата в президенти Польщі зірвали український прапор з мерії
- Автор:
- Ольга Березюк
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Польська поліція розслідує справу про зняття українського прапора з будівлі міської ради в Білій Підляській — це сталось 30 квітня під час мітингу кандидата в президенти, депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.
Про це пише RFM24.
На оприлюднених у мережі відеозаписах із мітингу Брауна видно, як чоловік піднявся драбиною на балкон ратуші, витягнув з тримача український прапор і передав його кандидатові в президенти.
Після цього чоловік вставив на це місце польський прапор. Браун потис йому руку на знак подяки. Під час цього натовп вигукував, зокрема: «Тут — Польща».
Правоохоронці вже встановили особу винуватця, а зібрані докази мають передати до прокуратури. Сам Браун узяв на себе відповідальність за інцидент.
«Беру вас усіх за свідків, що пан Кацпер як мій асистент, призначений для виконання обов’язків польського депутата Європейського парламенту, за моїм проханням і моїм чітким наказом зробив те, що зробив. Отже, це моя відповідальність», — сказав Браун учасникам мітингу.
Посол України у Польщі Василь Боднар назвав інцидент свідомою провокацією, спрямованою проти дружби Польщі та України.
- Гжегож Браун є одним з ініціаторів блокування українсько-польського кордону. Він неодноразово виступав проти перебування українських біженців у Польщі, а також був єдиним депутатом з усього польського Сейму, який у січні 2022 року не проголосував за резолюцію зі зверненням до Євросоюзу і НАТО допомогти Україні у війні з Росією.