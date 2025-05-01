Низка країн ЄС хоче активувати надзвичайне становище для збільшення оборонних витрат

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Низка держав-членів Євросоюзу хочуть застосувати положення про надзвичайний стан, щоб здійснювати оборонні інвестиції, які перевищують встановлені бюджетні обмеження блоку.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія мають намір активувати положення це ЄС, яке дозволяє їм здійснювати додаткові оборонні інвестиції без порушення бюджету.

Використання цього винятку передбачає можливість збільшити оборонні витрати до 1,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП) щорічно протягом чотирьох років, не порушуючи фіскальних правил ЄС.

У Раді ЄС вважають, що це сприятиме переходу до необхідного збільшення оборонних витрат на національному рівні в державах-членах блоку водночас забезпечуючи стійкість боргу.

«Це суттєво сприятиме зміцненню безпеки Європейського Союзу та захисту наших громадян, одночасно посилюючи його загальну оборонну готовність, зменшуючи його стратегічну залежність, усуваючи критичні прогалини у можливостях та відповідно зміцнюючи європейську оборонну технологічну та промислову базу по всьому Союзу», — додали там.

У Раді ЄС пояснили необхідність нарощування оборонного потенціалу російським вторгненням в Україну та загрозами, які воно несе для європейської безпеки.