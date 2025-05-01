РФ атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» та понад сотнею дронів. Як спрацювала ППО

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У ніч проти 1 травня РФ атакувала Україну 5 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 170 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. ППО збила 74 ворожих БпЛА, ще 68 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — їх локаційно втратили без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі РФ запускала повітряні цілі з території тимчасово окупованого Криму та з таких російських напрямків як Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.



Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українська ППО збила цілі на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Київщина та Одещина. Щодо останньої — в Одесі, попередньо, загинули двоє людей. Також відомо про 15 постраждалих.







Російська атака пошкодила в Одесі житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школу та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі — їх оперативно ліквідували.

Також під атаку потрапила залізнична інфраструктура регіону. На робочих місцях обійшлось без жертв, проте обстріл забрав життя залізничника у його власному домі.

Одну з ділянок пошкоджено: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком.