Генштаб ЗСУ: Упродовж доби Росія втратила понад тисячу військових і 45 артсистем

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Протягом минулої доби, 30 квітня, Росія втратила ще 1 230 військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Сили оборони України знищили три російських танки, 11 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 112 дронів оперативно-тактичного рівня та ще 139 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 953 190 тисяч військових убитими і пораненими.

Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.