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Україна і США підписали угоду про надра. Деталі документа

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Україна і США підписали угоду про надра, тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Також це підтверджує Міністерство фінансів США.

Свириденко зазначила, що вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

Угода передбачає такі пункти:

Як працюватиме Фонд

США вносять у Фонд кошти, зокрема, це може бути нова допомога — наприклад, системи ППО. Україна перераховує до Фонду 50% доходів від нової ренти за новими ліцензіями на нові ділянки. За потреби може робити й додаткові внески. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед.

Фонд інвестуватиме в українські проєкти — видобуток корисних копалин, нафти й газу, а також у пов’язану інфраструктуру чи переробку. Усі інвестиції Україна та США погоджуватимуть спільно.

Фонд зосереджений виключно на Україні. У перші 10 років очікується, що прибутки не розподілятимуться, а вкладатимуться назад — у нові проєкти та відбудову. Цей пункт ще обговорюватимуть додатково.

У Мінфіні США зазначили, що це економічне партнерство дає двом країнам змогу працювати разом та інвестувати спільно, щоб ресурси, знання й можливості допомагали швидше відновити українську економіку. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав документ історичним. За його словами, ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, «зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі».

«Президент Трамп уявляв собі це партнерство між американським народом та українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не дозволять отримувати вигоду від реконструкції України», — заявив Бессент.

Свириденко заявила, що це Угода в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу.