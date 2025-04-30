Соцмережа X Ілона Маска втратила 10% користувачів з Європи за пів року. Причини

Новини

За останні пів року соцмережа X втратила майже 10% своїх користувачів у Європі — це понад 11 мільйонів людей. Причиною відтоку можуть бути запроваджені Ілоном Маском зміни після купівлі соцмережі у 2022 році.

Про це йдеться у звіті соцмережі, який та мала зробити за законом ЄС про цифрові послуги.

Найбільше користувачів пішло з Франції (2,7 мільйона), Польщі (1,8 мільйона) і Німеччини (1,3 мільйона), а найсуттєвіший відтік зафіксували в Литві й Люксембурзі, де кількість користувачів скоротилася на чверть. Зараз аудиторія X в Європі становить 95 мільйонів користувачів.

Коли Ілон Маск став власником X, у соцмережі побільшало підтримки правих політичних рухів, дезінформації та мови ворожнечі. Через це з платформи пішли адміністрація Парижу, британський університет Лідса, низка медіа, зокрема The Guardian.

З 2023 року Єврокомісія розслідує, чи виконує X вимоги ЄС про боротьбу з фейками та незаконним контентом, і вже звинуватила платформу в порушеннях, але поки що не призначала покарання.