В Україні хочуть розбронювати частину медиків. Міноборони пояснило, кого це стосується

Новини

Командування Медичних сил може частково розбронювати медиків для їхньої мобілізації.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу, пише Інтерфакс-Україна.

«Зараз перший етап такого розбронювання — Командування Медичних сил звернулося до Міністерства оборони. Міністерство оборони направило нам запит про кількість медичних працівників, яку вони хочуть, щоб ми розбронювали й мобілізували на першому етапі», — пояснив Ляшко.

За словами міністра охорони здоровʼя, таке рішення забезпечить ротацію медичних працівників, яких призвуть до лав української армії. Наразі МОЗ разом із департаментами охорони здоровʼя проводить консультації для формування списків медиків, яких планується розбронювати.

Міністр пояснив, що після рішення про часткову мобілізацію медиків загальну кількість людей, яких треба призвати, поділять між регіонами за спеціальною квотою.

У Міноборони пояснили, що розбронювання стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та необхідні, щоб доукомплектувати медичні підрозділи ЗСУ.

Це санітарні інструктори (медичні сестри і брати), фельдшери, військовозобовʼязані офіцерського складу з підготовкою за фахом «лікувальна справа (сімейний лікар)» за контрактом строком на один рік. Причина — дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах.

«Розбронювання буде точковим, погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета — не зняти захист із усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим. Мова не про масовість, а про відповідальне кадрове рішення для порятунку життів», — пояснили в Міноборони.