Соцмережа X дозволить завантажувати відео в 4K — так вона хоче конкурувати з YouTube
- Автор:
- Ольга Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Платформа Х дозволить окремим авторам завантажувати відео у роздільній здатності 4K, намагаючись підвищити залученість користувачів і утримати їх від переходу на YouTube чи Vimeo.
Про це пише TechCrunch.
Ця функція незабаром стане доступною для всіх преміум-передплатників.
До цього платна підписка дозволяла завантажувати відео у форматі 1080p, обсягом до 8 ГБ і тривалістю приблизно до трьох годин. З огляду на підтримку відео в 4K, соцмережа X, імовірно, перегляне обмеження на розмір файлів для передплатників.
З часу придбання компанії Ілоном Маском X поступово збільшує ліміти завантаження, намагаючись заохотити користувачів публікувати більше відеоконтенту.
Раніше цього року платформа запустила окрему стрічку вертикальних відео з окремим ярликом у мобільному застосунку, намагаючись скористатися невизначеністю щодо можливої заборони TikTok у США.