ППО збила 50 російських дронів із 108. Як минула атака

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Пресслужба ДСНС

Російські війська у ніч на 30 квітня 2025 року атакували Україну 108 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Основні напрямки удару — Дніпро та Харків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Українська ППО збила 50 російських дронів. Ще 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені без негативних наслідків.

У Харкові внаслідок двох хвиль ударів поранені більш ніж 45 людей, і серед них двоє дітей. Наймолодшому пораненому — лишее п’ять років. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього – 13 цивільних локацій у місті.

У Дніпрі одна людина загинула. Ще одна – поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура.

У Добропіллі на Донеччині росіяни влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина.

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