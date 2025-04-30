Starbucks відкриває першу в США кав’ярню, яку надрукували на 3D-принтері

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Цього тижня мережа кавʼярень Starbucks відкриває у місті Браунсвілл, штат Техас, свою першу в США кав’ярню, яку збували за допомогою 3D-друку. Жоден із закладів мережі раніше не створювали у такий спосіб.



Про це пише Associated Press.

Заклад працюватиме лише у форматі обслуговування клієнтів у автомобілях і відкриється у п’ятницю.

Нову кавʼярню будували з використанням роботизованої руки, яка шарами накладала бетон, створюючи стіни. Зовні нова будівля виглядає як звична кав’ярня бренду — компактна та прямокутна. Але при ближчому огляді помітно, що стіни мають хвилясту текстуру, яка нагадує шари труб, покладених одна на одну.







Чому для такого експерименту обрали саме Браунсвілл — місто з населенням близько 190 тисяч мешканців на кордоні з Мексикою, де вже працює щонайменше чотири кав’ярні Starbucks, компанія не пояснила.

Starbucks стала однією з перших великих роздрібних мереж у США, що використала технологію 3D-друку для комерційного будівництва. До цього технологію застосовували переважно в житловому секторі як інструмент боротьби з кризою доступного житла.

Заступник директора з досліджень та інновацій у Школі будівництва Маєрса-Лосона при Вірджинському політехнічному інституті Ендрю Маккой назвав новий магазин «передовим».

Каже, що проєкт Starbucks є прикладом того, як будівельна галузь поступово вивчає можливості нової технології. Загалом, будівництво з використанням 3D-технології все ще коштує дорожче за традиційний спосіб. Але фахівці вважають, що це допомагає вирішити проблему нестачі робочої сили та будувати швидше. Згодом ціна може стати більш конкурентоспроможною.