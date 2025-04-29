CNN: Трамп розлютився на Безоса — його маркетплейс Amazon нібито хотів окремо показувати вартість мит

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Президент США Дональд Трамп вранці 29 квітня зателефонував засновнику Amazon Джеффу Безосу — політик поскаржився, що його компанія начебто планує показувати вартість американських мит.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на джерела в Білому домі.

Медіа Punchbowl News написало, що Amazon почне демонструвати користувачам свого сайту, наскільки тарифи підвищили ціни на окремі товари. Ці цифри, йдеться в статті, мали виділяти із загальної вартості продукції. Про плани маркетплейсу Трампу розповів один із посадовців.

«Звісно, він [Трамп] був розлючений. Чому якась багатомільярдна компанія має перекладати витрати на споживачів?» — каже анонімний співрозмовник CNN.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу заявила, що президент США розцінив дії маркетплейсу як «ворожий політичний акт».

«Чому Amazon не зробив цього, коли адміністрація Байдена підняла інфляцію до найвищого за останні 40 років рівня?» — запитала Лівітт.

Незабаром після розмови між Трампом і Безосом речник Amazon пояснив, що цей крок ніколи не розглядали для основного сайту і нічого подібного не впроваджували на жодному з майданчиків компанії. Представник Amazon запевнив, що ідею ніколи не реалізують.

За даними CNN, останніми місяцями Дональд Трамп і Джефф Безос зблизилися. Джерела в адміністрації кажуть, що бізнесмен часто навідується до Західного крила Білого дому, коли буває у Вашингтоні, щоб зустрітися з президентом. Вони також часто спілкуються телефоном.