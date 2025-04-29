Опитування: Майже 90% українців не довіряють Трампу

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Майже 90% українців не довіряють президенту США Дональду Трампу, який якраз відзначає сто днів перебування на посаді президента США.

Такі результати показало опитування Центру «Нова Європа».

Вперше опитування про ставлення до Трампа провели в листопаді 2024 року, коли він ще не був інавгурований. Тоді майже половина (44,6%) опитаних висловили свою довіру до нового американського лідера, лише трохи більше (47,2%) не довіряли йому.

Для порівняння: за кілька місяців перед цим опитуванням Pew Research Center зʼясував, що у Франції Трампу довіряли 16% громадян, у Британії 30%, найприхильнішою виглядала лише Угорщина з довірою в 37%.

Квітневе опитування в Україні показало різку зміну настроїв — тепер вже 89% українців не довіряли Трампу проти 7,4%, які досі довіряли.

Дослідження провела соціологічна компанія Info Sapiens на замовлення Центру «Нова Європа» методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитування проходило у період із 10 квітня по 24 квітня 2025 року. Вибірка дослідження становить 1 000 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%. Опитування не проводили на тимчасово окупованих Росією територіях.