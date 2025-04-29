США втратили винищувач вартістю $67 мільйонів — він упав з авіаносця, який ухилявся від удару хуситів
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
У Червоному морі впав за борт американський винищувач після того, як авіаносець ВМС США USS Harry S. Truman різко змінив курс, щоб уникнути атаки єменських хуситів.
Про це пише The Washington Post.
Винищувач F/A-18E Super Hornet перебував на буксирі в ангарному відсіку, коли екіпаж втратив контроль над літаком, заявили у ВМС США. Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, розповів WP, що авіаносець різко розвернувся, щоб ухилитися від атаки хуситів.
Один моряк отримав легке поранення, але авіаносна ударна група та її авікрило залишаються «повністю боєздатними», йдеться в заяві ВМС.
Втрата літака вартістю $67,4 мільйона сталася після того, як хусити заявили, що в ніч проти 29 квітня Штати вдарили по центру утримання мігрантів у Ємені, в результаті чого загинуло щонайменше 68 африканських мігрантів і десятки отримали поранення.
- З початку 2024 року Сполучені Штати беруть участь у військовій кампанії проти хуситів — підтримуваного Іраном угруповання, яке регулярно атакує кораблі, що прямують через Червоне море.
- Есмінець ВМС США USS Harry S. Truman розгорнули в регіоні минулого року. У лютому він зіткнувся з торговим судном під час роботи в порту Єгипту, що призвело до відсторонення командира авіаносця від виконання обовʼязків.