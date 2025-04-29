США втратили винищувач вартістю $67 мільйонів — він упав з авіаносця, який ухилявся від удару хуситів

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У Червоному морі впав за борт американський винищувач після того, як авіаносець ВМС США USS Harry S. Truman різко змінив курс, щоб уникнути атаки єменських хуситів.

Про це пише The Washington Post.

Винищувач F/A-18E Super Hornet перебував на буксирі в ангарному відсіку, коли екіпаж втратив контроль над літаком, заявили у ВМС США. Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, розповів WP, що авіаносець різко розвернувся, щоб ухилитися від атаки хуситів.

Один моряк отримав легке поранення, але авіаносна ударна група та її авікрило залишаються «повністю боєздатними», йдеться в заяві ВМС.

Втрата літака вартістю $67,4 мільйона сталася після того, як хусити заявили, що в ніч проти 29 квітня Штати вдарили по центру утримання мігрантів у Ємені, в результаті чого загинуло щонайменше 68 африканських мігрантів і десятки отримали поранення.