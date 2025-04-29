Під Варшавою перекинувся автобус з українцями, є постраждалі
- Автор:
- Оля Березюк
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На швидкісній автомагістралі S2 біля аеропорту імені Фредеріка Шопена у Варшаві перекинувся міжміський автобус, який перевозив 26 людей — серед них були українці.
Про це повідомляє RMF24.
Аварія сталася на крутому повороті: автобус врізався в енергопоглинаючі огорожі та впав на бік. Коли на місце прибули рятувальники, сталась іще одна аварія — в їхнє авто врізалась вантажівка.
Внаслідок обох ДТП постраждали 16 людей, зокрема дитина. Стан двох постраждалих важкий.