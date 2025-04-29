ШІ довів, що Трамп повторює тези Путіна. Огляд матеріалів іноземних медіа 28 квітня

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«Бабель»

Інформагентство Bloomberg використало спеціальну систему штучного інтелекту, аби довести: після початку спілкування Дональда Трампа з Володимиром Путіним ― особисто або через спецпосланця Стіва Віткоффа ― американський президент почав регулярно повторювати тези російської пропаганди. Щоб довести це, спеціалісти інформагентства завантажили 300 публічних заяв і близько трьох тисяч постів Трампа та членів його адміністрації щодо України, опублікованих від серпня 2024-го до березня поточного року включно, в програму, здатну аналізувати великі масиви словесної інформації на відповідність певним меседжам ― навіть якщо буквальні формулювання можуть різнитися. Тобто наскільки слова Трампа, Джей Ді Венса чи Стіва Віткоффа повторюють пропаганду Путіна.

Виявилося, що починаючи з 11 лютого, коли до Москви прибув Стів Віткофф, і наступного дня, коли з Путіним поговорив особисто Трамп, риторика теперішнього американського президента щодо України різко змінилася. Українцям зміни очевидні, але мовна модель це довела: Трамп чи наближені до нього урядовці повторювали тези Путіна щодо України в НАТО, виборів в Україні та нібито нелегітимність Володимира Зеленського, «права» росіян на якусь частину українських територій, нібито готовність росіян до миру. Як показує дослідження Bloomberg, черговий сплеск суголосних Кремлю заяв зазвичай стається після особистої розмови між Трампом і Путіним або переговорів американців з росіянами. Зміст цих розмов конфіденційний, однак, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що Путін любить в особистих розмовах вдаватися до багатослівних повторень.

За словами співрозмовників Bloomberg, Трамп повторює путінські заяви, оскільки прагне сподобатися російському диктатору, зблизитися з ним ― зокрема, через потенційні багатомільярдні торгові контракти з Росією. Путін теж хоче подружитися з Трампом зі своїх корисливих міркувань. І досі росіянам вдавалось доволі вдало маніпулювати теперішньою американською адміністрацією, визнає медіа.

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