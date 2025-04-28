В Іспанії стався блекаут — він зачепив Португалію, Андорру і Францію. На відновлення може піти тиждень

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У понеділок, 28 квітня, в Іспанії сталася масштабна аварія в електропостачанні. У країні транспортний колапс, виникли великі затори й затримуються авіарейси. Постраждали також Португалія, Франція й Андорра.

Про це повідомляють Reuters і Sky News.

У деяких регіонах Португалії та Іспанії вимкнулися світлофори, без світла залишилися лікарні, а люди застрягли в метро й ліфтах. У Мадриді поліція регулювала рух машин і патрулювала центральні вулиці з увімкненими маячками.

У столиці лунали сирени й літали гелікоптери. Людей, які перебували в хмарочосі Torre Emperador, евакуювали сходами, мобільний звʼязок був нестабільним.

Крім того, довелося призупинити тенісний турнір Madrid Open: болгарський спортсмен Григор Димитров і його суперник з Великої Британії Джейкоб Фернлі покинули корт, оскільки електронні табло раптово згасли, а камери вимкнулися.

Компанія AENA, що керує 46 іспанськими аеропортами, підтвердила затримки рейсів по всій країні. Фахівці увімкнули аварійні генератори, які підтримують основні операції, зокрема в аеропортах португальських Порту й Фаро.

Іспанія створила кризовий комітет для вирішення ситуації, кажуть джерела. Премʼєр-міністр країни Педро Санчес відвідав диспетчерський центр іспанського оператора електромережі Red Eléctrica. Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ознак кібератаки наразі немає.

Португальський оператор REN сповістив, що блекаут може бути зумовлений «рідкісним атмосферним явищем». Фахівці пояснили, що через екстремальні коливання температури в Іспанії сталися перебої в лініях електропередач високої напруги. У звіті зазначили, що на повне відновлення системи може піти тиждень.