SIPRI: Військові витрати у світі рекордно зросли за 2024 рік — ось хто лідирує

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Упродовж 2024 року глобальні військові витрати перевищили $2,7 трильйона, зрісши на 9,4 % — це найшвидше річне зростання після закінчення Холодної війни. У пʼятірці лідерів за витратами — США, Китай, Росія, Німеччина та Індія, які забезпечили 60% світових витрат.

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Світові витрати на оборону зростали десятий рік поспіль, досягнувши 2,5% від глобального ВВП. Понад сотню країн збільшило свої оборонні бюджети. У SIPRI вважають, що пріоритет урядів на обороні закладений за рахунок інших сфер бюджету, що може призвести до ризиків для економічного та соціального розвитку.

Європа

Витрати на оборону в Європі (включно з РФ) зросли на 17%, до $693 мільярдів. Оборонні бюджети збільшили усі країни, крім Мальти. Найбільше у регіоні збільшила такі витрати Німеччина — на 28% до $88,5 мільярда.

Витрати Росії зросли на 38%, до $149 мільярдів, що становить 7,1% її ВВП. Тим часом Україна витратила на 2,9% більше, ніж позаторік, тобто $64,7 мільярда, що становить 34% її ВВП — це найбільший показник у світі.

НАТО

Усі 32 члени НАТО збільшили військові витрати у 2024 році, що загалом склало $1,5 трильйона (55% світових витрат). До того ж 18 з 32 країн витратили щонайменше 2% ВВП. США витратили $997 мільярдів, що становило 66% витрат НАТО. Водночас європейські члени НАТО витратили $454 мільярди.

Швеція уперше як член НАТО збільшила оборонний бюджет на 34% до $12 мільярдів.

Близький Схід

Витрати в регіоні зросли на 15% до $243 мільярдів. Ізраїль збільшив витрати на 65% до $46,5 мільярда через війну в Газі та бойові дії в Лівані. Це склало 8,8% ВВП.

Ліван підвищив витрати на 58% ($635 мільйонів), тоді як витрати Ірану зменшилися на 10% ($7,9 мільярда) через санкції.

Азія та Африка

Китай наростив свої витрати на 7%, до $314 мільярдів, продовжуючи 30-річне зростання. Він забезпечив половину всіх витрат в Азії та Океанії.

Японія збільшила витрати на 21% ($55,3 мільярда), що стало найбільшим ростом з 1952 року. Індія витратила $86,1 мільярда (+1,6%). Тайвань — $16,5 мільярда (+1,8%).

Військові витрати в Африці в 2024 році склали $52,1 мільярда, що на 3% відсотки більше, ніж у 2023 році, і на 11% більше, ніж у 2015 році.