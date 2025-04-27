Axios: У Трампа планують нові переговори з Північною Кореєю

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X (Twitter) / «Бабель»

Адміністрація президента США Дональда Трампа негласно проводить дискусії та консультації із зовнішніми експертами, розглядаючи варіанти потенційного відновлення діалогу з Північною Кореєю.

Про це повідомили Axios низка джерел.

Як зазначає видання, Північна Корея досягла тривожного прогресу в питанні ядерної зброї після того, як Трамп і Кім Чен Ин провели два саміти у 2019 році. Трамп дав зрозуміти, що хотів би відновити звʼязок з Кімом, можливо, віч-на-віч — і його команда національної безпеки готується до такого сценарію.

«Ми скликаємо агентства, щоб зрозуміти, де сьогодні перебувають північні корейці. За останні чотири роки багато чого змінилося. Ми оцінюємо, діагностуємо і говоримо про потенційні шляхи, включаючи взаємодію», — сказав високопоставлений американський чиновник.

Дискусії «за закритими дверима» за участю експертів аналітичних центрів і нинішніх і колишніх офіційних осіб США свідчать про те, що адміністрація Трампа розглядає різні сценарії зустрічі Трампа й Кіма, вважає Ендрю Єо, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса.

Минулого тижня посол Швеції в Північній Кореї, що представляє інтереси США в країні, відвідав Вашингтон для консультацій з офіційними особами та експертами США. Джерела Axois кажуть, що в основному йшлося про «вимірювання температури» у Вашингтоні щодо взаємодії з Пхеньяном.