FT: Мальта продавала «золоті» паспорти росіянам, причетним до війни проти України

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Низка громадян Росії, які перебувають під санкціями Євросоюзу та США через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, отримали паспорти Мальти за схемою «золотої візи».

Про це повідомляє видання Financial Times.

Йдеться, зокрема, про російського бізнесмена Альберта Авдоляна, який перебуває під санкціями Євросоюзу, але може частково оминути заборону на вʼїзд до ЄС, оскільки з 2015 року має мальтійський паспорт, придбаний за схемою «золотої візи». У санкціях проти нього вказано, що він «тісно повʼязаний» з російським державним збройовим гігантом «Ростех».

Авдолян — один із семи росіян, які отримали громадянство Мальти і згодом потрапили під санкції США, ЄС або України через війну Росії в Україні, за підрахунком FT на основі імен, опублікованих в Урядовому віснику країни та витоку документів.

Також серед власників таких паспортів — росіянка Євгенія Бернова. США підозрюють її в «придбанні обманним шляхом обладнання подвійного призначення», яке Росія могла використовувати у військових цілях.

Мальта — остання країна ЄС, яка все ще пропонує громадянство за гроші. Цим незадоволена Європейська комісія, яка звернулася до Європейського суду з проханням зупинити цю схему. Єврокомісія стверджує, що схема «підриває як суть, так і цілісність громадянства ЄС». Очікують, що суд ухвалить рішення 29 квітня.

Люди, які купують мальтійські паспорти, стають громадянами ЄС із правом проживання всередині блоку. Вони можуть легко відкривати рахунки в банках ЄС і підприємства, а також подорожувати до багатьох інших країн без візи.