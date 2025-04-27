Естонія відпустила вперше затриманий танкер тіньового флоту Росії. Ось чому

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Естонія дозволила танкеру російського тіньового флоту Kiwala покинути країну. Його затримали 11 квітня естонські Військово-морські сили і виявили 40 порушень. Зараз судно їх усунуло.

Про це передає естонське медіа ERR.

Департамент транспорту Естонії встановив, що на танкері Kiwala усунули раніше виявлені недоліки, і тому судну видали дозвіл залишити Естонію.

У ході повторної перевірки проаналізували результати аудиту, підготовку екіпажу судна до надзвичайних ситуацій та технічну складову танкера.

Поки що Kiwala стоїть на якорі в затоці Мууга. Завершуються останні процедури. За даними Департаменту транспорту, судно попрямує до Росії.

Під час першої перевірки естонські фахівці знайшли 40 недоліків, з яких 29 були серйозними. Це стало підставою для затримання судна. Більшість порушень стосувалися неправильного оформлення документів. Інші були пов’язані з порушеннями безпеки мореплавання, слабкою підготовкою екіпажу до аварій і технічними несправностями.

Kiwala увійшов у Фінську затоку 10 квітня без чинного сертифіката. Судно заявляло, що йде під прапором Джибуті, але ця країна раніше відкликала свій прапор через незаконну діяльність танкера. Також у судна не було страхування, і воно перебувало під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Коли танкер підплив до економічної зони Естонії, з ним встановили зв’язок і наказали перейти до територіальних вод для перевірки. Естонські служби скористалися правом піднятися на борт і перевірити документи. Зʼясувалося, що танкер прямував з індійського порту Сікка до російського порту Усть-Луга.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. У липні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції. Тоді під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз погодили нові санкції. Пізніше до програми приєдналися США і Канада. Відтоді країни періодично оновлюють санкції проти тіньового флоту РФ та додають до санкційного списку нові танкери.

Тоді ж в Офісі премʼєра Стармера зазначили, що деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

У липні Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. Проти російського тіньового флоту різні країни регулярно вводять санкції — під обмеження потрапляє все більше суден.