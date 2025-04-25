Визнання США анексії Криму змінить десятилітню політику американців ― на гірше. Огляд матеріалів іноземних медіа 25 квітня

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«Бабель»

The New York Times опублікували великий текст про одну з ключових пропозицій США в оприлюдненому проєкті мирного плану для Росії та України ― юридичне визнання російської анексії Криму. Такий крок суперечить насамперед десятирічному періоду невизнання півострова російським ― так, видання згадує заяву держсекретаря США за першої каденції Трампа, в який він підкреслив непорушність міжнародно визнаних кордонів. Теперішній держсекретар США Марко Рубіо дотримується схожої позиції.

Водночас ще за першого терміну Трампа українські політики мали побоювання, що президент США визнає Крим російським ― зрештою, якось іще тоді він сказав, що більшість місцевого населення нібито хочуть бути частиною Росії. Але цього визнання не сталося ― ба більше, зрештою США зробили санкції проти Росії суворішими, а Україні надали летальну зброю. Трамп за другої каденції може діяти всупереч собі тодішньому, відзначають у статті.

Взагалі, Дональд Трамп схильний до рішучих кроків у міжнародних територіальних конфліктах. За свого першого терміну він визнав юрисдикцію Ізраїлю над багаторічно окупованими ним Голанськими висотами, які доти належали Сирії. Також США тоді визнали юрисдикцію Марокко над Західною Сахарою ― це теж багаторічна дипломатична суперечка. Відповідно, Крим не був би винятком. От тільки щодо доцільності такого визнання експерти з міжнародної політики сумніваються. По-перше, незрозумілі вигоди від цього ― адже на фактичний контроль Росії над Кримом у найближчий час це вплине мало. Також Росія в Криму є загрозою для багатьох країн регіону, що не в інтересах США. І, по-третє, такий крок може спонукати Росію до інших загарбницьких кроків чи посилити наміри Китаю щодо окупації Тайваню. Якщо для американців тепер прийнятний Крим ― то, можливо, вони погодяться й на інші територіальні коригування.

Понад пів століття політика США була іншою. Медіа згадує так звану декларацію Самнера Веллса ― держсекретаря США в 1940 році ― про те, що Вашингтон ніколи не визнає окупацію Радянським Союзом країн Балтії. Тоді ця заява викликала в іноземних партнерів США насмішки: мовляв, чи не занадто ідеалістично? Але минув 51 рік і Литва, Латвія й Естонія стали незалежними країнами. А позиція США не завадила завершити Холодну війну та примиритися з Радянським Союзом.

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