Археологи знайшли в Барселоні рештки середньовічного човна, який затонув 500-600 років тому

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Дослідники, які ведуть розкопки в Барселоні, натрапили на фрагмент великого судна. Ймовірно, воно затонуло в шторм у XV—XVI столітті, коли ця частина іспанської столиці ще була під водою.

Про це повідомляє The Guardian.

Територію розкопують для будівництва нового центру біомедицини та біорізноманіття. Науковці вже виявили тут деякі артефакти — від бомбосховища часів Іспанської громадянської війни до слідів рибного ринку.

Цього разу знайшли велику корму човна довжиною 10 метрів і шириною 3 метри. Її перетинають понад 30 вигнутих дерев’яних деталей, схожих на ребра. Знахідка перебувала на глибині 5 метрів нижче рівня моря.

Конструкцію скріплювали дерев’яні та залізні цвяхи. Артефакт назвали Ciutadella I на честь розташованого поруч парку Цитаделі. Він схожий на типовий човен, які ходили Середземним морем і водоймами Європи з середини XV століття.

Деревина судна дуже крихка, тому її зберігають у вологому стані й накритою піском, у якому вона пролежала століттями. Команда вчених складає карту місцевості, маркує частини човна і бере зразки. Рештки перевезуть до спеццентру, де їх оброблять водорозчинним воском, щоб запобігти руйнуванню.

Фахівці сподіваються, що знахідка допоможе дізнатися більше про методи будівництва суден у середньовіччі. Відкриття сталося через 17 років після того, як у столиці Іспанії знайшли інший човен XV століття — Barceloneta I. На відміну від Ciutadella I, він був кантабрійським, а не середземноморським.