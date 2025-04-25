ППО збила 41 російський дрон зі 103. Які наслідки атаки

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У ніч проти 25 квітня українська Протиповітряна оборона збила 41 російський дрон зі 103. Ще 40 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Дрони збивали на сході, півночі та в центрі України. Від російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

У Павлограді на Дніпропетровщині відомо про троє загиблих — дрон поцілив у багатоповерхівку. Серед загиблих — дитина і 76-річна жінка. Ще вісім людей постраждали.