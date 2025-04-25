Росіяни атакували дронами Павлоград. Є загиблі та поранені (доповнено)

Новини

Зранку 25 квітня російські війська обстріляли Павлоград, що у Дніпропетровській області. Загинули три людини, ще вісім людей постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни поцілили по житловій п’ятиповерхівці. Серед загиблих — дитина і 76-річна жінка.

Шестеро постраждалих госпіталізовані. Одна пацієнтка «важка», решта — у стані середньої тяжкості. Ще двом людям меддопомогу надали на місці, серед них — 15-річна дівчина.

За даними ОВА, російські війська масовано атакували область безпілотниками. Над регіоном вдалося збити 11 дронів. Через обстріли в Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств.

Також росіяни обстрілювали Нікополь і Марганецьку громаді за допомогою FPV-дронів і реактивних систем залпового вогню «Град». Минулося без постраждалих.