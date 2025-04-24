Сергій Тігіпко купив Ідея Банк за майже $37 мільйонів

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Польський фінансовий холдинг Getin Holding SA 23 квітня продав 100% акцій Ідея Банку кіпрській компанії Alkemi Limited, що належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку. За умовами договору, Getin Holding отримав за акції $36,5 мільйона.

Про це повідомила пресслужба Getin Holding SA.

Угоду уклали на основі умовного договору купівлі-продажу від 18 жовтня 2024 року.

Окрім цього, 22 квітня 2025 року з покупцем уклали ексклюзивний договір, за яким холдинг отримав додаткову винагороду в розмірі €169 344. За договором доручення від 23 квітня, Getin Holding передав права на кошти з депозиту Ідея Банку на 30,24 мільйона гривень.

Ідея Банк – один з найстаріших на українському ринку. Його зареєстрували в серпні 1989 року як банк розвитку лісової та деревообробної промисловості Прикарпатлісбанк. У 2007 році Ідея Банк перейшов під контроль польської групи Getin Holding SA.

За даними Національного банку України, станом на початок березня 2025 року загальні активи Ідея Банку становили 12,68 мільярда гривень, або 0,34% від загальних активів банківської системи. За цим показником він був 27-м серед 60 українських банків. Чисті активи банку на той час становили 7,84 мільярда гривень.

У 2020 році власник польського Idea Bank Лешек Чарнецькі став фігурантом розслідування в Польщі, а сам банк через борги передали Pekao SA. Ідея Банк вже намагалися продати у 2021 та у 2022 роках, але безуспішно. Зокрема, у лютому 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну зірвалась угода про продаж Ідея Банку «ПУМБу» Ріната Ахметова.

У березні 2023 року НБУ визнав ділову репутацію Getin Holding та Чарнецькі небездоганною, тимчасово позбавивши холдинг права голосу за 100% акцій Ідея Банку та встановивши річний термін для виправлення порушень. У 2024 році НБУ відмовив у відновленні права голосу та зобов’язав Getin Holding продати банк до 29 жовтня 2024 року.

22 квітня 2025 року НБУ схвалив опосередковане придбання 100% акцій Ідея Банку власником групи «ТАС» Сергієм Тігіпком. Це і стало вирішальним кроком для завершення угоди.