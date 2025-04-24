Генштаб: Загальні втрати росіян на війні перевищили 945 тисяч військових

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Протягом минулої доби, 23 квітня, РФ втратила ще 1 060 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Сили оборони знищили три російські танки, пʼять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню, 134 дрони оперативно-тактичного рівня, 134 одиниці автомобільної спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 945 330 військових.

Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.