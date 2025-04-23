Міністр оборони США наказав облаштувати в Пентагоні гримерку для виступів посадовців на ТБ

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Голова Міноборони США Піт Гегсет розпорядився переобладнати одне з приміщень у Пентагоні на студію, де чиновників гримуватимуть перед телевізійними виступами.

Про це повідомляє CBS News.

Йдеться про приміщення поруч із залою для брифінгів. За словами джерел, вартість проєкту становила кілька тисяч доларів — у той час коли команда президента Дональда Трампа намагається скоротити витрати.

До того як Піта Гегсета призначили міністром оборони США, він працював ведучим ранкового шоу на телеканалі Fox News під назвою Fox & Friends Weekend. Обійнявши посаду в Адміністрації президента, він пообіцяв зосередитися на підвищенні бойової спроможності армії.

Речник Пентагону стверджує, що гримеркою зможуть скористатися високопосадовці й VIP-персони перед їхнім виходом на пресконференції. Нові меблі, зокрема крісло, нібито взяли зі складів міністерства, а стільницю виготовили працівники технічної служби.

«Зміни та оновлення у пресзалі Пентагону — не новина і зазвичай відбуваються після зміни адміністрації. Під час цього оновлення ми свідомо обрали більш економні матеріали з тих, що були в наявності», — пояснив речник виданню CBS News.