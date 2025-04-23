Телескоп «Хаббл» зазнімкував частину туманності Розетка — зоряного розплідника

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Космічний телескоп «Хаббл» зробив зображення маленької частини туманності Розетка — величезної області зореутворення, яка розтягується на 100 світлових років у поперечнику та розташована на відстані 5 200 світлових років від Землі.

Про це пише Європейське космічне агентство.

На зображенні від «Хаббла» видно лише 4 світлові роки в поперечнику туманності (приблизна відстань між нашим Сонцем і сусідньою зоряною системою Альфа Центавра). Можна роздивитися темні хмари газу і пилу. Вони мають вигляд чорних тіней на яскравому тлі.

Ці хмари поступово роз’їдає потужне випромінювання великих гарячих зірок у центрі туманності. Вгорі справа видно зірку, яка народжується — випускає струмені плазми (це дуже гаряча речовина), які врізаються в холодний газ довкола.

Різні кольори на зображенні — це світіння хімічних елементів: водню, кисню та азоту.