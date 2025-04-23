Китай і Росія хочуть побудувати атомну електростанцію на Місяці. Ось навіщо

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NASA / JPL-CALTECH / SWRI / MSSS

Китай думає над будівництвом ядерної електростанції на Місяці, щоб забезпечити енергією Міжнародну місячну науково-дослідницьку станцію (ILRS), яку він планує заснувати разом з Росією.

Про це пише Reuters із посиланням на китайського високопосадовця, який презентував цей план.

Китай хоче стати провідною космічною державою та висадити своїх астронавтів на Місяць до 2030 року, а його місія Chang’e-8 має закласти основу для будівництва постійної місячної бази з екіпажем.

Під час презентації в Шанхаї головний інженер місії заявив, що енергозабезпечення місячної бази може йти від масштабних сонячних панелей, а ще — від трубопроводів і кабелів для обігріву та електропостачання, які будуватимуть безпосередньо на поверхні супутника Землі.

Космічне агентство Росії «Роскосмос» торік оголосило, що планує збудувати ядерний реактор на поверхні Місяця спільно з Китайським національним космічним управлінням для ILRS. Дедлайном назвали 2035 рік.

Те, що китайський посадовець розповів про ядерний енергетичний модуль у своїй презентації перед представниками 17 країн та міжнародних організацій, які входять до складу ILRS, може свідчити про підтримку Пекіном цієї ідеї. Та офіційно Китай її не оголошував серед планів.