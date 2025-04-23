Всесвітній економічний форум почав розслідування проти засновника Клауса Шваба

Новини

Всесвітній економічний форум почав розслідування звинувачень проти свого засновника Клауса Шваба після листа інформатора, який спонукав його до відставки.

Про це пише Politico.

За даними американської газети The Wall Street Journal, лист нібито надіслали чинні та колишні працівники форуму. У ньому Шваба звинуватили у фінансових зловживаннях, зокрема в неналежному використанні коштів Всесвітнього економічного форуму та «негідному» ставленні до працівників. Його дружина Хільде Шваб також фігурує у скарзі — її звинувачують у використанні ресурсів організації для особистих подорожей. Шваб рішуче заперечив усі звинувачення, зазначають журналісти.

Рада директорів Всесвітнього економічного форуму одностайно підтримала рішення Комітету з аудиту та ризиків розпочати незалежне розслідування проти колишнього голови Клауса Шваба. Розслідування очолить Комітет з аудиту та ризиків за підтримки незалежних правових експертів.

У форумі наголосили, що, хоча організація «серйозно сприймає» обвинувачення проти Шваба, вони «залишаються недоведеними», тож до завершення розслідування нічого не коментуватимуть.

Клаус Шваб, який заснував Всесвітній економічний форум у 1971 році, оголосив про свою відставку з посади голови правління 21 квітня — без пояснення причин. Хоча він уже склав повноваження виконавчого голови торік, однак планував залишатися в організації в невиконавчій ролі до 2027 року. Утім, він передчасно пішов у відставку.