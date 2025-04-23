Опитування Reuters/Ipsos: Американці обурені роботою Трампа над економікою США

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Опитування Reuters/Ipsos засвідчило, що американці обурені тим, як їхній президент Дональд Трамп управляє економікою США. Лише 37% респондентів схвалюють його дії в цій сфері.

Про це передає Reuters.

Американці обирали Трампа зі сподіваннями, що він зупинить інфляцію та покращить економіку США, але з наближенням сотого дня його президентства громадяни критикують те, як їхній лідер справляється з цими завданнями.

Роботу Трампа над економікою підтримують 37% респондентів проти 42% одразу після його інавгурації 20 січня. Загалом нинішній рівень підтримки нижчий, ніж будь-коли за його перший президентський термін.

Дональд Трамп почав свій другий термін із жорсткої економічної політики: ввів мита на імпорт, посварився з торговельними партнерами, намагався впливати на головний банк США (Федеральну резервну систему). Через це ринки почали падати — вперше так сильно з часів пандемії. Експерти кажуть, що Трамп обіцяв «золоту добу», але поки що все навпаки — ціни ростуть, ринки падають.

Зараз приблизно 75% респондентів бояться рецесії. А понад половину опитаних вважають, що дії Трампа — надто хаотичні. Багато хто хвилюється за фондовий ринок, де акції сильно подешевшали, а 52% американців думають, що через політику Трампа їм буде складніше жити після виходу на пенсію.

Один з найбільших банків США JP Morgan прогнозує рецесію цього року саме через мита Трампа, адже країни вже ввели відповідні податки на американські товари.

Попри все у Трампа лишається чимало прихильників. Його загальний рейтинг підтримки — 42%. Жорстку міграційну політику підтримують 45% опитаних, тоді як 81% республіканців задоволені його економічною політикою.