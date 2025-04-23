Естонія створить воєнну базу в прикордонному з Росією місті Нарва
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Unsplash
Естонія хоче створити в прикордонному з Росією місті Нарві військову базу, де розмістять близько 200—250 естонських військових і підрозділи союзників.
Про це повідомив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус.
«Таким чином, ми дамо жителям міста чіткий сигнал про присутність естонської держави. Нарвітяни зможуть звикнути до того, що військові — частина їхнього повсякденного міського життя, і в певному сенсі цей крок стане демонстрацією того, що Нарва є невідʼємною частиною Естонії», — наголосив Карус.
Він уточнив, що естонці хочуть створити базу, де дислокуватимуться різні підрозділи на ротаційній основі: «Вони нестимуть бойове чергування, а потім повертатимуться, наприклад, у Йихві або Тапа, для продовження звичайної підготовки».
На базі розмістять як чинних військових, так і призовників та резервістів.
- Нарва — це місто на сході Естонії, розташоване на кордоні з Росією, навпроти російського міста Івангород. Більшість населення Нарви — це етнічні росіяни. Російсько-естонський кордон проходить по річці Нарва та історично є символом протистояння Росії та Заходу.