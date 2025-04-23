У Євросоюзі Apple і Meta оштрафували на сотні мільйонів євро. Ось чому

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Єврокомісія наклала перші штрафи на технологічних гігантів Apple і Meta за порушення нового цифрового законодавства ЄС.

Про це повідомляє пресслужба ЄК.

Apple загрожує штраф у €500 мільйонів за те, що компанія порушила правила регулювання для магазинів застосунків, тоді як Meta зіткнулася зі штрафом у €200 мільйонів за свою рекламну модель «плати або погоджуйся», яка вимагає від користувачів з Євросоюзу платити за доступ до версій Facebook і Instagram без реклами.

Європейський Закон про цифрові ринки (DMA) набув чинності у 2024 році й встановив правила, за якими технокомпанії мають працювати на європейському ринку. Перш ніж Єврокомісія оголосила про штрафи, вона протягом року розслідувала діяльність Apple і Meta.

Окрім штрафу, Apple отримала припис припинити порушення та внести додаткові зміни до своїх продуктів до кінця червня. Якщо компанія цього не зробить, Єврокомісія може штрафувати її за кожен день порушення.

Зараз Комісія також перевіряє зміни, які Meta внесла наприкінці минулого року, щоб відповідати новим правилам.

Однак ці процедурні штрафи не є такими великими, як два штрафи, накладені ЄС минулого року за порушення антимонопольного законодавства: €1,8 мільярда для Apple за зловживання домінуючим становищем у сфері музичних додатків і €797 мільйонів для Meta за навʼязування свого сервісу оголошень користувачам соцмереж.

Дії ЄС проти Apple і Meta відбуваються на тлі того, що адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала «вжити відповідних заходів» у відповідь. Та Єврокомісія дала зрозуміти, що не дозволить тиску з боку США завадити виконанню своїх обовʼязків.