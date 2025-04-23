Генштаб: за добу росіяни втратили 1 210 військових та 8 танків

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Протягом минулої доби, 22 квітня, РФ втратила ще 1 210 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Сили оборони знищили вісім російських танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну ракетну систему залпового вогню, один засіб ППО, 138 дронів оперативно-тактичного рівня, 163 одиниці автомобільної та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 944 270 військових.

Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.