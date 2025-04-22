В Індії бойовики напали на туристів: щонайменше 20 загиблих

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В Індії, у гірському курортному селищі Пахалгам озброєні бойовики відкрили вогонь по туристах — загинули щонайменше 20 людей, а ще кілька отримали поранення. Це один із найсмертоносніших нападів у неспокійному регіоні Гімалаїв за останні роки.

Про це пише Reuters з посиланням на три джерела у правоохоронних органах країни.

Одне джерело назвало кількість загиблих — 20 людей, друге — 24, а третє — 26. Усі троє говорили на умовах анонімності. Національність жертв наразі невідома.

«Кількість загиблих ще встановлюється, тому я не хочу вдаватися в ці подробиці. Зайве говорити, що ця атака набагато масштабніша, ніж будь-що, що ми бачили проти цивільних за останні роки», — сказав головний міністр Джамму і Кашміру Омар Абдулла в дописі на X.

Напад стався в Пахалгамі — популярному туристичному місті Гімалайського регіону, де в останні роки активізувався літній туризм через зниження рівня насильства з боку ісламістських бойовиків.

Деякі люди змогли врятуватись — вони без зупинки пробігли близько чотирьох кілометрів. Як пише Indian Express з посиланням на поліцейського, до атаки могли бути причетні двоє або троє бойовиків.



Віцегубернатор регіону Манодж Сінха заявив, що на місце події направили армію та поліцію.

Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання під назвою «Кашмірський опір». Угруповання в соціальних мережах написало, що вони невдоволені тим, що в регіоні розселили понад 85 тисяч «чужаків», що, на їхню думку, спричинило «демографічні зміни».

«Отже насильство буде спрямоване проти тих, хто намагатиметься незаконно оселитися», — йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що винних у цьому жахливому нападі буде притягнуто до відповідальності та що їм не буде милосердя.

«Їхня зла програма ніколи не досягне успіху. Наша рішучість боротися з тероризмом непохитна, і вона ставатиме ще сильнішою», — йдеться в дописі.

Що передувало

Гімалайський регіон, на який повністю претендують і Індія, і Пакистан, але яким обидві країни фактично керують лише частково, з 1989 року зазнає насильства через збройне повстання проти індійської влади. За цей час загинули десятки тисяч людей, хоча в останні роки рівень насильства знизився.

У 2019 році Індія скасувала особливий статус штату Кашмір, розділивши його на дві керовані з центру території — Джамму і Кашмір та Ладакх. Зміни також дозволили надавати право на проживання людям з інших регіонів, що дало їм можливість працювати та купувати землю в цьому районі. Уряд штату Джамму і Кашмір, на території якого розташований Пахалгам, цього місяця поінформував місцевий парламент, що за останні два роки майже 84 тисячі громадян Індії, які не є місцевими жителями, отримали дозвіл на проживання в регіоні.

Такий крок з боку Індії ще більше загострив відносини з Пакистаном, який також вважає цей регіон своєю територією. Ця суперечка спричинила глибоку ворожнечу та збройні конфлікти між двома ядерними державами.

Напади на туристів у Джамму і Кашмірі трапляються рідко. Востаннє такий випадок стався у червні 2024 року, коли внаслідок нападу бойовиків автобус з індуїстськими паломниками зірвався в ущелину: тоді загинули щонайменше дев’ятеро людей і ще 33 зазнали поранень.

Індійські силовики зазначають, що деякі з найбільш масштабних атак бойовиків під час активної фази повстання відбувалися під час візитів високопосадовців з-за кордону — ймовірно, щоб привернути увагу світу до ситуації в Кашмірі.

Напад у вівторок, 22 квітня, стався наступного дня після початку чотириденного візиту до Індії віцепрезидента США Дж. Д. Венса, який переважно мав приватний характер.