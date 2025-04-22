Окупанти вбили трьох цивільних у Мирнограді

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Зранку 22 квітня армія РФ вдарила по приватному сектору міста Мирноград Покровського району Донеччини.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

Внаслідок обстрілу 72-річний містянин отримав травми, несумісні з життям. Тип використаної росіянами зброї встановлюють. Вже о 12:30 ворожий FPV-дрон влучив по цивільному автомобілю на в’їзді у Мирноград. Жертвами стали жінка й чоловік віком 63 і 75 років.

Окупанти пошкодили приватний будинок і автівку в населеному пункті. Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів.