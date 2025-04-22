Правоохоронці підозрюють 14 російських митрополитів у захопленні українських церков на окупованих територіях

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Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 14 російським митрополитам, які сприяли захопленню українських церков на тимчасово окупованих територіях.



Про це повідомляють ОГП та СБУ.

Підозрювані:

Олександр Снігур (Артемій) — митрополит Хабаровський та Приамурський;

Михайло Кондратьєв (Мефодій) — єпископ Кам’янський та Камишилівський;

Віталій Єрмаков (Амвросій) — митрополит Тверський та Кашинський;

Леонід Горбачов — патріарший екзарх Африки;

Андрій Малаханов — архієпископ Петропавлівський та Камчатський;

Петро Мансуров (Петро) — єпископ Калачинський та Муромцевський;

Микола Церпицький (Лев) — митрополит Новгородський та Староросійський;

Юрій Єпіфанов (Арсеній) — митрополит Липецький та Задонський;

Михайло Наконечний (Кирило) — митрополит Казанський та Татарстанський;

Олексій Кривенко (Микола) — єпископ Північнобайкальський та Сосново-Озерський;

Валерій Голубєв (Ілля) — архієпископ Анадирський та Чукотський;

Ян Кайгородцев (Іларіон) — єпископ Кінешемський та Палехський;

Ілля Пєров (Тарасій) — єпископ Північноморський та Умбський;

Олександр Таранов (Аркадій) — архієпископ Ровеньківський та Свердловський.

Слідство з’ясувало, що фігуранти під керівництвом патріарха Кирила Гундяєва сприяли захопленню майна українських церков на тимчасово окупованій території України, зокрема в окупованих районах Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей, а також у Криму.



Для цього священнослужителі домоглися рішення московського синоду про «входження» Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій до складу російської церкви. Підозрювані виконували рішення російського синоду і через це захопили українські церкви та землю, яка їм належала.

Туди також призначили єпископів, які підконтрольні Москві. Ці єпископи поширювали серед вірян кремлівську пропаганду, підтримували війну Росії проти України та виправдовували дії окупантів.



Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути священнослужителів до відповідальності за злочини проти України, кажуть у СБУ.