В Україні судитимуть російського диверсанта, який намагався пустити під укіс ешелони ЗСУ на Буковині

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СБУ

Служба безпеки скерувала до суду обвинувальний акт на підозрюваного російського агента — йому закидають диверсії на об’єктах «Укрзалізниці» у Вінницькій та Чернівецькій областях.

Про це повідомили в СБУ.

Підозрюваного затримали у жовтні 2024 року, коли він готувався підірвати залізничну колію і пустити під укіс вантажний потяг на Буковині. За даними слідства, так росіяни хотіли пошкодити транспортну логістику української армії у південно-західних регіонах України.

Підозрюваний — громадянин однієї з європейських країн. За даними слідства, він отримав знання з вибухотехнічної справи у вищому навчальному закладі Міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.

Слідство стверджує, що після початку повномасштабної війни підозрюваний за дорученням російського куратора приїхав в Україну й під виглядом туристичних поїздок шпигував за військовими ешелонами.

Далі він виготовив саморобну вибухівку, щоб закласти її під залізничні колії в Чернівецькій та Вінницькій областях. Для конспірації після приїзду в Україну підозрюваний регулярно змінював адреси готелів.

Служба безпеки затримала підозрюваного на одній з автодоріг Буковини. Під час обшуку в автомобілі знайшли вибухівку та мобільний телефон із «доказами роботи на окупантів». Йому повідомили про підозру в диверсії — за це загрожує довічне з конфіскацією майна.