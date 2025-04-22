Росіяни атакували Запоріжжя і Харків

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Армія РФ 22 квітня атакувала Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами, водночас Харків обстріляли «шахедами».

Відомо вже про 22 поранених у Запоріжжі. Загинула 69-річна жінка — вона дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли.

Постраждали четверо дітей, це хлопці 16, 14, чотирьох і трьох років. Їх ушпиталили у стані середньої тяжкості. У місті потрощені автівки та пошкоджені будівлі.

Близько 13:00 ворог атакував безпілотниками чотири райони Харкова: Шевченківський, Салтівський, Київський та Новобаварський. Наразі відомо про 7 потерпілих. На місцях влучань спалахнули пожежі, зокрема горіли автівки. По місту завдали щонайменше 12 ударів.