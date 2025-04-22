BBC: Катар і Єгипет запропонували Ізраїлю і ХАМАС укласти перемирʼя на 5—7 років

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Катарські та єгипетські посередники запропонували нову формулу припинення війни в Газі. Вона передбачає, зокрема, перемирʼя тривалістю від пʼяти до семи років.

Про це BBC News анонімно розповів високопоставлений палестинський чиновник.

Також пропозиція передбачає звільнення всіх ізраїльських заручників в обмін на палестинських вʼязнів, яких утримують в ізраїльських вʼязницях, формальне закінчення війни та повне виведення ізраїльських військ з Гази.

Палестинський чиновник повідомив, що терористи ХАМАС готові передати управління сектором Гази будь-якій палестинській організації, узгодженій «на національному і регіональному рівні». За його словами, це може бути як Палестинська адміністрація, яка контролює Західний берег річки Йордан, так і новостворений адміністративний орган.

Водночас премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше виступав проти того, щоб Палестинська адміністрація брала участь у майбутньому управлінні сектором Гази, який перебуває під владою ХАМАС із 2007 року.

Джерело видання додало, що поки зарано оцінювати, наскільки успішним буде запропонований план, але Катар і Єгипет, за його словами, доклали «серйозних посередницьких зусиль», а ХАМАС виявив «безпрецедентну гнучкість».

За даними BBC News, делегація ХАМАС збирається приїхати в Каїр для консультацій.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання. Представники ЦАХАЛ не виключають, що за бомбардуваннями піде нова наземна операція.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.